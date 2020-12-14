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Otomobilde sıfır faiz müjdesi

İkinci el otomotiv pazarının durgun seyrettiği bu günlerde sıfır araba almak isteyenleri sevindirecek haber geldi. Faizsiz sıfır kilometre otomobil almak mümkün olacak.
 14 Aralık 2020 14:04
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Otomobilde sıfır faiz müjdesi

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın haberine göre; ikinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak. Uzun süredir fiyat artıran otomotiv markalarının yıl sonu gerekçesiyle hem sıfır araç fiyatlarında indirime gitmesi hem de faizsiz 120 bin araç satması öngörülüyor. Buna göre araba almak isteyen vatandaşlar için Aralık ayı fırsat ayı olarak öne çıkacak ve önümüzdeki günlerde sıfır faiz kampanyası ile binlerce otomobil satışı gerçekleşecek.

CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANACAK

Eylül ve ekimdeki rekorların ardından kasımda beklentilerin altında bir satışın gerçekleştiği otomotiv pazarında, aralık ayına büyük umutlarla girildi. Sakin geçen ilk 10 günün ardından pazarda ayın ikinci yarısından itibaren ciddi hareket bekleniyor. Özellikle Türkiye'de fabrikası olan ve yerli üretim yapan birçok global markanın sıfır faiz kampanyasında öncü olacağı belirtilirken kullanıcıların sıfır araç listelerini gün gün takip etmeleri tavsiye edildi.

SIFIR FAİZ KAMPANYALARI BAŞLIYOR

Sıfır faizli kampanyaların etkisiyle aralık sonunda pazarın 110-120 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam Aralık rekoru olmasa da tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemi süreci içerisinde diğer aylara kıyasla kayda değer bir hareketliliğe işaret ediyor.

2020 YILI 788 BİN ARAÇ SATIŞI İLE TAMAMLANACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 668 bin adet binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aralıkta 120 bin araç satılırsa, 2020 sonunda pazar yaklaşık 788 bin adetle 800 bin adetin altında kalacak. Otomotiv pazarının 800 bin adeti yakalaması için en az 132 bin adet araç satılması lazım.

CİDDİ STOK VAR

Bu arada aralık Türkiye otomotiv pazarında en yüksek satışların gerçekleştiği ay olarak dikkat çekiyor. 10 yıllık aralık ayı ortalama satışları 127 bin adet seviyesinde. En yüksek aralık satışı ise 156 bin 173 adetle 2015'de gerçekleşti.

"ŞİMDİ AL BAHARDA ÖDE" KAMPANYASI DA NEFES ALDIRACAK

Aralık ayına özel düzenlenen kampanyalarda 'şimdi al, baharda öde' seçenekleri de var. Tüketiciler bu sayede ilk taksit ödemesini üç ay sonra yapabiliyor.

2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Sabah
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