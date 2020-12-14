Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu
Çankırı'da borçlarını ödemek için çektiği krediden 20 bin lirayı cami tuvaletinde unutan kişi, bulunan para teslim edilince sevinç yaşadı
|14 Aralık 2020 14:07
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Çankırı'da cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi.
Kızılırmak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Kütük, kent merkezindeki bir bankadan borçlarını ödemek için 28 bin lira kredi çekti. Çektiği paranın 8 bin lirasını borçlarına dağıtan Kütük, poşet içerisine koyduğu kalan 20 bin lirayı, girdiği Ahmet Yesevi Camii tuvaletinde unuttu.
Tuvalette para dolu poşeti gören Ali Silahsız, durumu Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.
Belediye hoparlöründen para bulunduğuna dair yapılan duyuru üzerine durumu fark eden Kütük, belediyeye giderek parasını teslim aldı.
Parası bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Kütük, "Parayı bulandan, teslim edenden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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