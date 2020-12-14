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Elazığ'da korona vakası çıkan evlere bu etiket asılıyor

Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen evlerin bulunduğu sitelere 'Bu binada Covid-19 hastası vardır' etiketi asılmaya başlandı.
 14 Aralık 2020 14:20
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Elazığ'da korona vakası çıkan evlere bu etiket asılıyor

Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen evlerin bulunduğu sitelere 'Bu binada Covid-19 hastası vardır' etiketi asılmaya başlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı "Covid-19 çıkan ev ve sitelere uyarı etiketi asılacağı" kararının uygulanmasına start verildi. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vaka olan evlerin bulunduğu apartmanlara uyarı etiketi asmaya başladı. 'Bu binada Covid-19 hastası vardır' şeklinde yazıların bulunduğu etiketleri binaya asan ekipler, aynı zamanda bina yöneticilerine de bilgilendirme yaparak gerekli uyarıyı yaptı.

Vali Erkaya Yırık da uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte başararak, güzel günlerimize ulaşmak için çabalarımız devam ediyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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