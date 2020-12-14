Esenler Belediye Başkanı Göksu: İBB suya yüzde 40 zam istiyor
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.
|14 Aralık 2020 14:32
|+Aa- Yazdır
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.
İBB Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Oturum öncesi resmi twitter adresinden açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" açıklamasına yer verdi.
46 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı
14 Aralık 2020 15:24
|Virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler
14 Aralık 2020 14:58
|Korona vakası görülmeyen köye, HES kodu ile giriliyor
14 Aralık 2020 14:44
|Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu
14 Aralık 2020 14:07
|Bu ilde kuraklık alarmı...40 yıldır ilk defa yaşandı
14 Aralık 2020 13:54
|Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
13 Aralık 2020 20:09
|11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
13 Aralık 2020 19:54
|İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
13 Aralık 2020 16:24
|İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
13 Aralık 2020 16:10
|'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor
13 Aralık 2020 15:35