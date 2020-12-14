AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in testi pozitif çıktı

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN PROFESÖRLÜK UNVANININ KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ KARAR! Bölge İdare mahkemesi, başka bir yükseköğretim kurumunda Profesör kadrosuna ataması yapılan ve halen Doçent olarak görev yapan öğretim üyesinin Profesörlük unvanını kullanabilmesi için en az 2 (iki) yıl süre ile bu kadroda görev yapması gerektiğine karar verdi!