Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
|14 Aralık 2020 14:47
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Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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