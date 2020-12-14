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Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
 14 Aralık 2020 14:47
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Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İhlas Haber Ajansı
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