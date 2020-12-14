Virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler
Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.
|14 Aralık 2020 14:58
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.
Diyarbakır'da 3 kişilik arkadaş gurubu kentin tarihi mekanlarından biri olan Sur ilçesinin İçkale bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surlara çıktı. Yağmurun etkili olduğu kentte 3 kişi, korona virüs tedbirlerini de unutup yağmur altında ellerinde mendil alarak halay çekmeye başladı. Gençlerin halayı mendilin ellerinden düşmesi sonucu sona erdi.
Bir süre halay çeken gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı
14 Aralık 2020 15:24
|Korona vakası görülmeyen köye, HES kodu ile giriliyor
14 Aralık 2020 14:44
|Esenler Belediye Başkanı Göksu: İBB suya yüzde 40 zam istiyor
14 Aralık 2020 14:32
|Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu
14 Aralık 2020 14:07
|Bu ilde kuraklık alarmı...40 yıldır ilk defa yaşandı
14 Aralık 2020 13:54
|Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
13 Aralık 2020 20:09
|11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
13 Aralık 2020 19:54
|İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
13 Aralık 2020 16:24
|İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
13 Aralık 2020 16:10
|'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor
13 Aralık 2020 15:35