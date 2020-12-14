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Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı

Son yılların en kurak günlerini geçiren Edirne son yağışlarla bir nebze rahatladı.
 14 Aralık 2020 15:24
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Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı

Son yılların en kurak günlerini geçiren Edirne son yağışlarla bir nebze rahatladı.

Bu yıl yaz aylarında metrekareye 50 kilogram yağış alan kente eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"nda Edirne'de kasım ayında yağışların normale göre yüzde 96 düştüğü ve kentin geçen ay sadece 4 gün yağış aldığı belirtilmiş, bu yağışlarda da metrekareye 4,4 kilogram yağış düştüğü ölçülmüştü.

Son bir haftada ise yağışlar aralıklı sağanak şeklinde devam ediyor.

Geçen hafta sonuna doğru başlayan yağışlar neredeyse bu yıl Edirne'nin yaz ve sonbahar mevsimlerinde aldığı yağış miktarı kadar olduğu belirlendi.

Meteoroloji yetkilileri, son bir haftada Edirne'de metrekareye yaklaşık 47 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

- Vatandaş yağıştan umutlu

Trakya'da son yağışlar, vatandaşları sevindirdi.

Esnaf Gürkan Ezer, AA muhabirine bir haftadır devam eden yağışlardan memnun olduğunu söyledi.

Çiftçilik de yaptığını belirten Ezer, "Cenabı Allah son zamanda verdiği en büyük nimetlerden birini bir haftadır veriyor. Allah'a şükürler olsun yağmur yağıyor. Barajlara pek etkisi olmayacak belki ama ilerleyen günlerde yağacak yağışların da barajlarımızı tamamen dolduracağını düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için de çok büyük bir nimet. Ekilen tohumlardan topraktan çıkmayanlar çıkışlarını yapacaklar." dedi.

İsmet İsen de ciddi bir kuraklık yaşandığını, yağışların sevindirici olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı
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