Sel felaketinde istinat duvarı araçların üzerine çöktü... İşte o anlar

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.