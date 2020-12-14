1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ile artık HES kodu ile girilecek

Samsun'un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.
 14 Aralık 2020 15:38
+Aa- Yazdır
Bu ile artık HES kodu ile girilecek

Samsun'un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

Korona virüs vakalarının yüksek oranda artış gösterdiği Samsun'da ilave tedbirler alındı. Samsun Valiliği aldığı yeni karar ile kolluk kuvvetleri şehrin ana giriş noktalarında HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşların Samsun'a girişine izin verilmeyecek.

"Samsun'da filyasyon ekiplerini 200'den 240'a çıkardık"

Samsun'daki korona virüs tablosu ve alınan yeni tedbirlerle ilgili İhlas Haber Ajansı'na(İHA) açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da şu an için kritik bir safhadayız. Geçen hafta durumumuzu Sağlık Bakanımız birkaç defa ifade etmişti. Samsun'da filyasyon ekiplerini güçlendirdik. 200'den 240'a çıkardık. Karantinada olması gerekenlerin emniyet ve jandarma vasıtasıyla kontrollerini yapıyoruz. HES kodu denetimlerini artıyoruz. İki tane daha PCR cihazı getirdik. Birisini Çarşamba ilçemize, diğerini Bafra ilçemize kuruyoruz. Onların şu an kuruluş çalışmaları devam ediyor. Testleri hızlandırmış olacağız" dedi.

"Şehrimize 3 girişinde HES kodu sorgulanacak"

Yoğun bakımda hat safhaya ulaştıklarına dikkat çeken Vali Dağlı, "Yeni tedbirler alıyoruz. Samsun'un girişlerinde HES kodu uygulaması getiriyoruz. Şehrimize 3 girişinde HES kodu sorgulanacak. Bu çok önemli ve yeni bir uygulama. Sokağa çıkma yasaklarında akşam ve sabahları olmak üzere suistimal edenler olabiliyor. Bunlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Şehirde tesadüfi, kime denk geleceği belli olmayacak şekilde HES uygulaması yapacağız" diye konuştu.

"İlaç kullanmanın mücadelesini yapıyoruz"

Samsun'da korona virüs artma sebeplerinin başında yapılan ev ziyaretleri geldiğini anlatan Vali Dağlı, "Rehavete kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle ve dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan kesinlikle sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızdan duyarlılıklarının hat safhada olmasını rica ediyorum. Şu anda Samsun için rakamlar aynı düzeyde seyrediyor. Değişik algılar da var. Örneğin ilaç kullanmama. Biz bunun mücadelesini de veriyoruz. 'İlaç kullanmayan veya ilacın zararlı olduğu şeklinde' bazı dezenformasyonlar yayımlandı. Kesinlikle vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. İlacı kullananlarda şifa bulmanın ne kadar kısa zamanda olduğunu gördük. Aksi takdirde yoğun bakım hastası haline gelebiliyorlar. Mutlaka doktorun verdiği ilaçların tamamının tam tekmil kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
14 Aralık 2020 15:40		 Elazığ'da korona vakası çıkan evlere bu etiket asılıyor
14 Aralık 2020 14:20
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Aralık 2020 13:36		 Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak
14 Aralık 2020 12:24
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
14 Aralık 2020 12:18		 Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
14 Aralık 2020 11:09
Bir kahraman otobüs şoförü de Bursa'dan
14 Aralık 2020 10:39		 İki ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu
14 Aralık 2020 10:20
Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği
14 Aralık 2020 09:38		 İçişleri: Kısıtlamada 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı
14 Aralık 2020 09:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:38 - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı16:31 - Gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı16:21 - Rize'de köy evleri yandı: 9 ev zarar gördü16:17 - Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı16:15 - Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı16:06 - Taburcu olan Yılmaz Vural canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
16:03 - Boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı15:57 - Vali ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı15:51 - Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti15:48 - Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi15:40 - İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge15:39 - İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut
15:38 - Bu ile artık HES kodu ile girilecek15:34 - Sel felaketinde istinat duvarı araçların üzerine çöktü... İşte o anlar15:32 - Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada15:28 - TFF, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü15:24 - Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı
15:20 - YouTube ve Gmail normale döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklam arası haber 4
saçları ağarmak 2
resimli takvim 1
cemel vakası 1
yavuz sultan selim 1
yağmurlu havadaki maçı izlemek 4
yıldırım beyazıt 1
baklava 4
domuz gribi aşısı 1
mesaj 1
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam