İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut

Haber7'de yer alan habere göre; İsrailli The Jerusalem Post'ta yer alan "Biden Türkiye ile neden hafifçe hareket etmeli" başlıklı yazısında, Beyaz Saray'a oturacak Joe Biden'ın ilgileneceği ilk konunun Kovid-19 pandemisi olduğunu belirterek, "Ancak dış politika da yeni başkanı bekliyor. Hızla değişen Orta Doğu, Çin ile gergin ilişkiler ve ABD'nin çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda düşük seviyeli çatışmayla karşı karşıya kalacak. En önemli dış politika hedeflerinden biri de Türk lider Erdoğan ile yakınlaşması olacak. Biden yönetiminin Ankara'ya karşı hassas düşünceleri nasıl dengelemeyi başardığı, bu önemli müttefikle gelecekteki ilişkiyi belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki çatışma alanları

Köşe yazısında, Türkiye ile ABD arasındaki sorunları ele kalan dünya siyaseti ve ABD dış politikası alanlarında uzmanlaşmış araştırmacı/yazar Christopher Miller, S-400, PKK/YPG, Doğu Akdeniz, Libya, Halk Bankası davası ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının, iki ülke arasındaki en önemli sorunlar olarak sıraladı. Miller, "Yeni başkan, devam eden çatışmaların çoğunda Türkiye'ye karşı olduğunu açıkça dile getirdi. Örneğin; Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına gelince Biden (belki de konuların en hassas olanı), Türk hükümetinin tepkisini çekecek bir tutum sergileyerek, Kürtleri terk etmeyeceğini belirtti. Biden kabinede yaptığı seçimlerde de bunu işaret etti. Biden'ın dışişleri bakanı olarak seçtiği Antony Blinken, Suriye'ye Amerikan müdahalesinin uzun zamandır savunucusu oldu. Bu Kürt davasına daha fazla destek ve Erdoğan'ın manevra kabiliyetine bir sınır anlamına gelecektir" dedi.

"Türkiye'ye karşı hafif adımlar atılması hayati önem taşıyor''

"Türkiye'nin bazı eylemlerine sert yaklaşım Amerika'nın çıkarına olsa da bir sonraki yönetimin Ankara ile uğraşırken hafifçe adım atması da hayati önem taşımaktadır" diye yazısına devam eden Miller, ABD'nin Türkiye'den neden vazgeçmemesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı;

"Ankara ile iyi ilişkiler stratejik bir öneme sahip''

"ABD, Türkiye'nin Batı'ya daha fazla yabancılaşmamasını sağlamalı. Ankara'ya aşırı baskı, iki ülke ilişkilerindeki bazı noktaları tetikleyebilir ve Erdoğan'ı İran, Rusya ve Çin'e doğru itebilir. Türkiye ile iyi ilişkiler, Amerika'nın stratejik hedefleri açısından da önemli etkileri olacaktır. Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve başta ticaret olmak üzere her alanda bir köprü olarak önemli rol oynuyor.

Gelişen savunma sanayisine vurgu

Türkiye savunma alanında modern ordusuyla, bağımsız ve gelişen savunma sanayisiyle güçlü bir müttefik olarak karşımıza çıkıyor.

Arap diplomasine açılan kapı

Türkiye ayrıca, Körfez'de ve Arap dünyasında diplomatik kazanımların ilerletilmesinde rol oynayabilir ve Körfez'deki çekişmenin çözümüne yardımcı olabilir."

"Türkiye ile iyi ilişkiler için insiyatif ABD'de''

Araştırmacı yazar Miller yazısının sonunda, topun artık Amerikan sahasında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi inisiyatifinin yeni gelecek Washington hükümetinde olduğunu dile getirdi.