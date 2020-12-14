Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi
|14 Aralık 2020 15:48
|+Aa- Yazdır
CHP'nin farklı il ve ilçe örgütlerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının patlak vermesi, kamuoyunun gündemine oturdu.
CHP yönetimi tarafından üzeri kapatılmak istenen skandallar Meclis'te de tartışma konularından biri oldu.
CHP'nin tecavüz vakaları karşısındaki sessizliğini tutanaklara geçiren milletvekili, Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak oldu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, şunları söyledi;
"Gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı.. Bu noktada ben de araştırmanın sonuçlarınden memnun değilim. Ben de bu konuda çalışmalar yapıyorum. Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında... Fakat açıkcası, madem bu konuda bu kadar dertlisiniz..
İLÇE BİNALARINIZDAKİ TACİZLER...
O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'evet oldu, yine olacak' derseniz siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz.
GENCECİK KIZLARA DAĞDA PKK'LI TERÖRİSTLER TECAVÜZ EDİLİRKEN...
Gencecik kızlara dağda PKK'lı teröristler tarafından tecavüz edilirken, nasıl mutlu olmamızı beklersiniz. Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman çıkın burada yürekli bir şekilde tutarlı bir şekilde adımlar atın. "
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
14 Aralık 2020 15:32
|AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in testi pozitif çıktı
14 Aralık 2020 14:41
|Erdoğan: OECD'de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz
14 Aralık 2020 14:16
|Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu yatırımları hız kesmeden devam edecek
14 Aralık 2020 14:05
|Tarımda kuraklığa dair iki öneri
14 Aralık 2020 12:26
|Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
14 Aralık 2020 09:34
|İki bakanlığın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
14 Aralık 2020 00:16
|14 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Aralık 2020 00:01
|'Kamuoyu, öğretmen atama sayısı hakkında aydınlatılmalı'
13 Aralık 2020 22:46
|Trump, Türkiye yaptırımları bütçesini veto edecek
13 Aralık 2020 22:28