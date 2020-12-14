Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.
|14 Aralık 2020 15:51
|+Aa- Yazdır
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.
Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.
Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı
14 Aralık 2020 16:31
|Rize'de köy evleri yandı: 9 ev zarar gördü
14 Aralık 2020 16:21
|Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı
14 Aralık 2020 16:17
|Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı
14 Aralık 2020 16:15
|Boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı
14 Aralık 2020 16:03
|MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
14 Aralık 2020 15:17
|Yüksek hızlı tren hattından demir çalarken suçüstü yakalandı
14 Aralık 2020 15:14
|2 çocuk babası sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
14 Aralık 2020 14:50
|Polisi tehdit eden kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14 Aralık 2020 13:55
|Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
14 Aralık 2020 13:22