Taburcu olan Yılmaz Vural canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Teknik direktör Yılmaz Vural tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
|14 Aralık 2020 16:06
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Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Hastaneden ayrılırken gözyaşlarına tutamayan Yılmaz Vural: "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin" dedi.
Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastaneden ayrılırken gözyaşlarına tutamayan Yılmaz Vural: "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin" dedi.
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