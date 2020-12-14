Taburcu olan Yılmaz Vural canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Hastaneden ayrılırken gözyaşlarına tutamayan Yılmaz Vural: "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin" dedi.

Koronavirüsü yenen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastaneden ayrılırken gözyaşlarına tutamayan Yılmaz Vural: "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin" dedi.