Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı

Uşak'ta meydana gelen iki farklı noktadaki doğal gaz patlamalarında 6 vatandaş yaralandı.

Olaylar Uşak'ın Atatürk Mahallesine bağlı 2. Şeker Sokak ve 6. Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilk patlama saat 12.30 saatlerinde 6.Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre bir evde doğal gaz patladı. Patlama sonucunda 4 vatandaş yaralandı. Saat 13.00'da 2.Şeker Sokak'ta bir ikamette yine doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlama sonucunda burada 2 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar çevre illerdeki hastanelere sevk edilirken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaların yaşandığı sokaklardaki vatandaşların duygu dolu anları ise kameralara yansıdı.