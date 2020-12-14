Gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı
|14 Aralık 2020 16:31
|+Aa- Yazdır
Bursa'da gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan zanlılar, gündüz yeniden trafiğe çıkınca kovalamaca sonucu yakalandı.
Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece saatlerinde Setbaşı Köprüsü'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, bir otomobili durdurmaya çalıştı.
Polisin ikazına uymayıp kaçan otomobildekiler, hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Gündüz saatlerinde aracın kent merkezinde seyir halinde olduğunu fark eden polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı.
Uluyol Caddesi'nde durdurulan araçtaki sürücü N.T. ile A.R.A. ve Y.B. gözaltına alındı. M.D. ise yaya olarak ara sokaklara kaçtı.
Otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
N.T, A.R.A. ve Y.B. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 milyon liralık vurgun! Fotoğraflar ortaya çıktı
14 Aralık 2020 19:18
|Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı
14 Aralık 2020 18:57
|Rize'de yanan köy evi sayısı 10'a yükseldi
14 Aralık 2020 18:45
|Kız arkadaşını dakikalarca darp eden şahıs 2'inci kez serbest bırakıldı
14 Aralık 2020 16:48
|Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı
14 Aralık 2020 16:17
|Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı
14 Aralık 2020 16:15
|Boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı
14 Aralık 2020 16:03
|Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
14 Aralık 2020 15:51
|MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
14 Aralık 2020 15:17
|Yüksek hızlı tren hattından demir çalarken suçüstü yakalandı
14 Aralık 2020 15:14