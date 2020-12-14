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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanında, alacağı kişinin tüm özelliklerini ilan metnine yazdı.
 14 Aralık 2020 16:38
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 9 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı bugün (14 Aralık 2020) yaymlandı.

İlana göre 2 Hemşire, 1 Diğer Sağlık Personeli, 2 Laborant ve Sağlık Teknikeri alınacak.

Ancak, Diğer Sağlık Personeli ile Sağlık Teknikeri unvanı için aranan şartlar bariz şekilde kişiye özeldir.

Örneğin Diğer Sağlık Personeli unvanı için radyoterapi önlisans mezunu olma şartının yanı sıra
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında radyasyon onkolojisi bölümünde en az 4 yıl iş deneyimine
Varian Clinac ve Somatom Spirit cihazlarının kullanım eğitimi almak olmak,
şartı aranmıştır.

Yine, Sağlık Teknikeri unvanı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmanın yanı sıra;
- Üçüncü basamak kurumlarında en az 2 yıl palyatif bakım ünitesinde çalışmış olmak
- En az 10 yıllık iş deneyimine sahip olmak
- İşaret dili, stok ve planlama modülü, satın alma uzmanlığı ve SSDwlab eğitimlerini almış olmak
şartları ilan metnine yazılmıştır.

Bu şartlara sahip muhtemelen bir aday bulunmaktadır.

İlandan dolayı mağdur olan adayların önce üniversiteye başvurarak ilan metnini değiştirmelerini talep etmeleri, daha sonrasında ise eğer olumsuz cevap verilmesi veya 60 gün boyunca hiç cevap verilmemesi halinde 60 gün sonra Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayette bulunmaları gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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