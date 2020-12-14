Bir belediye daha kepenk kapatan esnafa nakdi destek verecek
|14 Aralık 2020 16:54
|+Aa- Yazdır
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını bildirdi.
Dinçer, Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde, destek paketi için başvuran esnaflar ile sohbet etti.
Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kepenk kapatan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya işleten esnafa, 14-25 Aralık arasında başvurmaları halinde Belediye olarak 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını söyledi.
Bu zorlu süreçte her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Dinçer, "Şu anda esnafımızdan yoğun şekilde talep alıyoruz. Bizler bu zor süreçte hemşehrilerimizin yanındayız. Esnaflarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Yaklaşık 1000 esnafımız bu desteğimizden yararlanacak. Bugün başvuruları almaya başladık. 25 Aralık'a kadar başvuru alacağız. Şu ana kadar 100 esnafımız başvuruda bulundu."
Destek başvurusunda bulunmak için belediyeye gelen işletme sahibi Dede Özyol ise kıraathane çalıştırdığını, kendilerinin desteğe çok ihtiyacı olduğunu belirterek, 1000 liralık desteğin ilaç gibi geleceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu
14 Aralık 2020 19:24
|İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek
14 Aralık 2020 19:10
|4 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
14 Aralık 2020 17:31
|İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
14 Aralık 2020 15:40
|Bu ile artık HES kodu ile girilecek
14 Aralık 2020 15:38
|Elazığ'da korona vakası çıkan evlere bu etiket asılıyor
14 Aralık 2020 14:20
|Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak
14 Aralık 2020 12:24
|Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
14 Aralık 2020 12:18
|Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
14 Aralık 2020 11:09
|Bir kahraman otobüs şoförü de Bursa'dan
14 Aralık 2020 10:39