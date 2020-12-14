Kaftancıoğlu'na, Altun'un evinin fotoğrafını çekmeden 10 yıla kadar hapis istemi
|14 Aralık 2020 16:58
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte, Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi, görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği anlatıldı.
Suat Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Fahrettin Altun'un avukatının da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılarla üzerine suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu'nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği belirtilerek, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
- Takipsizlik kararı itiraz üzerine kaldırılmıştı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı vermişti.
Altun'un avukatı Sezgin Tunç da verilen takipsizlik kararına itirazda bulunmuştu.
İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar vermişti.
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