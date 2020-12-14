Denizli'de FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı
|14 Aralık 2020 17:00
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Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve Bank Asya isimli bankaya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.
FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca haklarında işlem yapıldı.
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