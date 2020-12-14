1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
 14 Aralık 2020 17:00
+Aa- Yazdır
Denizli'de FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve Bank Asya isimli bankaya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca haklarında işlem yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama
14 Aralık 2020 11:57		 HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş
13 Aralık 2020 15:31
HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş
13 Aralık 2020 11:51		 MSB: Son bir ayda 202 terörist etkisiz hale getirildi
13 Aralık 2020 10:57
Savaş uçağı pilotu FETÖ'den tutuklandı
13 Aralık 2020 09:47		 Kadın terörist mektubunda örgütün içler acısı durumunu anlattı
13 Aralık 2020 08:43
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
12 Aralık 2020 17:33		 Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
12 Aralık 2020 16:55
FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu
12 Aralık 2020 15:27		 FETÖ'nün TSK'daki yapılanması 40 yıl önce başladı
12 Aralık 2020 13:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprü oldu19:24 - Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu19:22 - 'Hastalar, Kovid-19'un basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'19:21 - Fransa'nın Türkiye husumeti Macron'a özgü değil19:18 - 10 milyon liralık vurgun! Fotoğraflar ortaya çıktı19:10 - İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek
19:07 - Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı19:06 - Çakallı menemeni ustaları: Menemen, 7/24 soğansız olur19:04 - Meclis Başkanı Şentop: FETÖ kök saldığı ülkelere de tehdit18:59 - İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebine ret18:57 - Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı18:54 - Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı
18:50 - CHP'li Öztrak: Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz18:45 - Rize'de yanan köy evi sayısı 10'a yükseldi18:43 - Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada18:40 - Doktor isyan etti! Uyanıklar kısıtlamayı böyle deliyor18:31 - Vali ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27 - İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçları ağarmak 3
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 3
Alaimisema 1
grip olma eşiğindeki o halsizlik 7
yazarların şu an canının çektiği yemek 7
yunan mitolojisi 1
pepsi 2
Bugün olanlar 2
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 1
keremcem 4
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam