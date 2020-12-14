1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus aşısının koronadan koruma oranı açıklandı

amaleya Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V corona virüs aşısının nihai verilerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sputnik V corona virüs aşısının nihai koruma oranının 91,4 olduğu belirtildi.
 14 Aralık 2020 17:04
+Aa- Yazdır
Rus aşısının koronadan koruma oranı açıklandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V corona virüs aşısının nihai koruma oranı açıklandı. Yapılan açıklamada aşısının Covid-19'dan yüzde 91,4 koruma sağladığı belirtildi.

22 bin 714 kişi ile yapılan denemeler sonrasında 78 kişinin corona virüs ile enfekte olduğu açıklanırken, 78 kişinin 62'sinin ise plasebo alan denekler olduğu belirtildi.

FAZ ÜÇÜN İLK SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ AY AÇIKLANMIŞTI

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri kasım ayında açıklanmıştı.

RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görülmüştü.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği corona virüs aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi.

Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'de toplu aşılama başladı
14 Aralık 2020 17:48		 ABD Başkanı 'resmen' belli oluyor... Seçiciler Kurulu toplandı
14 Aralık 2020 17:29
İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut
14 Aralık 2020 15:39		 Almanya 25 günlük tam kapanmaya geçiyor
14 Aralık 2020 15:14
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yalanlandı
13 Aralık 2020 23:26		 Azerbaycan: Ermenistan yeniden saldırdı, 4 şehit var
13 Aralık 2020 20:07
ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
13 Aralık 2020 16:38		 ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi
13 Aralık 2020 08:10
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
12 Aralık 2020 19:49		 Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
12 Aralık 2020 15:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprü oldu19:24 - Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu19:22 - 'Hastalar, Kovid-19'un basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'19:21 - Fransa'nın Türkiye husumeti Macron'a özgü değil19:18 - 10 milyon liralık vurgun! Fotoğraflar ortaya çıktı19:10 - İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek
19:07 - Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı19:06 - Çakallı menemeni ustaları: Menemen, 7/24 soğansız olur19:04 - Meclis Başkanı Şentop: FETÖ kök saldığı ülkelere de tehdit18:59 - İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebine ret18:57 - Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı18:54 - Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı
18:50 - CHP'li Öztrak: Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz18:45 - Rize'de yanan köy evi sayısı 10'a yükseldi18:43 - Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada18:40 - Doktor isyan etti! Uyanıklar kısıtlamayı böyle deliyor18:31 - Vali ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27 - İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçları ağarmak 3
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 3
Alaimisema 1
grip olma eşiğindeki o halsizlik 7
yazarların şu an canının çektiği yemek 7
yunan mitolojisi 1
pepsi 2
Bugün olanlar 2
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 1
keremcem 4
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam