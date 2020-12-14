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ABD Başkanı 'resmen' belli oluyor... Seçiciler Kurulu toplandı

ABD'de Seçiciler Kurulu, ülkenin başkanı ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.
 14 Aralık 2020 17:29
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ABD Başkanı 'resmen' belli oluyor... Seçiciler Kurulu toplandı

ABD'de Seçiciler Kurulu, ülkenin başkanı ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.

Ülkedeki 50 eyalette, Seçiciler Kurulunu oluşturan 538 delege 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından ülkenin başkan ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.

Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2. aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine, delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullanacak.

Oylamada, Seçiciler Kurulunda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.

- 306 delegeyle Joe Biden kazanmıştı

Ülkede, 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Joe Biden kazanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delegede kalmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.

Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor.

538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Eyaletin Kongre Üyeleri, kendi eyaletlerinin valilerinin gönderdiği Seçiciler Kurulu oylarını kabul etmezse, ABD Kongresinde yapılacak görüşme ve oylamayla o eyaletle ilgili karar alınacak.

- Trump'ın seçim sonucuna itirazı

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

Trump ise Yüksek Mahkemenin, Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki göstererek, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor. Hiçbir bilgelik ve cesareti yok." ifadesini kullanmış, seçimlerde "tarihin en büyük yolsuzluğunun" yapıldığını öne sürmüştü.

ABD'de dün ise başkent Washington başta olmak üzere birçok kentte, seçimleri kaybeden Trump'a destek eylemlerinde karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Gösterilerde, Trump'ın "seçimlerde hile olduğu" iddialarına destek verilmişti.
Anadolu Ajansı
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