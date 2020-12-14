Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
|14 Aralık 2020 17:35
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Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan yağış bugün de yer yer görülecek. Özellikle yurdun güneyini olumsuz olarak etkileyen aşırı yağışların sel yaratma olasılığı devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika bilgilendirmesine göre; İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.
Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.
MARMARA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA SOĞUK
Öte yandan, Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece ve altına inmesi bekleniyor
Ankara'da; pazartesi ve salı günleri çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, çarşamba gününden itibaren ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük salı günü 5-6 derece, çarşamba gününden itibaren 1-3 derece, en yüksek 10-12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de; pazartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu, Salı gününden itibaren parçalı yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük salı ve çarşamba 10-12 derece, perşembe gününden itibaren 6-8 derece, en yüksek 15-17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'da; aşırı yağışla sel ve hortum tehlikesi sürüyor. Yakacık'ta rüzgarın hızı saatte 100 km'yi bulabilir.
Yağışların, ülke genelinde etkisini çarşambadan itibaren etkisini kaybediyor. Ve yaklaşık 10 gün boyunca da yurt genelinde 'besleyici' bir yağışın görülmeyeceği tahmin ediliyor.
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