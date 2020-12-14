1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunç Soyer: 4 günlük yağışla bir aylık su kazanıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer: "İzmir'in bir aylık tüketimine karşılık gelecek miktarda bir su, 4 günlük yağışla kazanılmış oldu"- "Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız"
 14 Aralık 2020 17:42
+Aa- Yazdır
Tunç Soyer: 4 günlük yağışla bir aylık su kazanıldı

Sonbaharı kurak geçiren ve barajlarındaki su seviyeleri kritik seviyeye gerileyen İzmir, son 4 günde metrekareye ortalama 194,6 kilogram yağış aldı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Ege Bölgesi'nde 4 günde metrekare başına Manisa'ya 122,7, Aydın'a 78,9, Çanakkale'ye 93,8 ve Balıkesir'e 29,6 kilogram yağış düştü.

Bölgede yağmurun en fazla etkili olduğu İzmir'de ise yağış nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı.

Aralık ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması, 144,3 kilogram olan İzmir'de, 4 günde ortalama metrekareye 194,6 kilogram yağış düşerken, bu ayın ilk 14 gününde de rakam 202,3 kilogram olarak ölçüldü.

Kentte 4 günlük sürede en fazla yağış, metrekareye 316,6 kilogramla Urla ilçesinin Uzunkuyu bölgesinde tespit edilirken en düşük rakam ise 80,9 kilogramla Karşıyaka ilçesinde görüldü.

Öte yandan söz konusu yağışın, barajların önemli seviyede azalan su hacmine, katkı sağladığı öğrenildi.

Kente içme suyu sağlayan önemli barajlardan olan Tahtalı Barajındaki kullanılabilir su hacmi, 2 Aralık'taki 101,6 milyon metreküplük seviyesinden 105,6 milyon metreküpe yükseldi.

Yağışın ardından su miktarlarının arttığı gözlenen kentteki diğer barajların doluluk oranı ise Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 33, Güzelhisar'da yüzde 47, Gördes'te yüzde 5, Ürkmez'de ise yüzde 40 olarak ölçüldü.

Bölgede yağışlı havanın etkisini kaybetmesine rağmen bugün kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, yarın ve çarşamba günü ise Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

- "Yağışlar aldatıcı olmamalı"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurak dönemlerin ardından aşırı yağışlar görülmesinin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bir aylık bir sürece yayılması gereken yağmur çok kısa sürede düştü. Bu durum ne yazık ki dört gözle beklediğimiz yağışların afete dönüşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Son yağışların ardından Tahtalı Barajı'na yaklaşık 7 milyon metreküp su geldiğini Tahtalı'daki seviyenin 50 santimetreye kadar yükseldiğini ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in bir aylık tüketimine karşılık gelecek miktarda bir su 4 günlük yağışla kazanılmış oldu. Ancak kısa dönemdeki aşırı yağışlar aldatıcı olmamalı. Kentimizin can damarı Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı sadece yüzde 2 oranında arttı. Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Kentimizde susuzluğa karşı alınacak tedbirler kapsamında özellikle Çeşme Kutlu Aktaş ve Tahtalı baraj havzalarının korunması büyük önem taşıyor. Bu iki havzamıza gözümüz gibi bakmak zorundayız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebine ret
14 Aralık 2020 18:59		 CHP'li Belediye Başkanından 'ayı heykeli' açıklaması
14 Aralık 2020 18:10
Meteorolojiden iki ile yoğun kar uyarısı
14 Aralık 2020 17:58		 Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
14 Aralık 2020 17:35
Kuraklık alarmı! 40 yıldır ilk defa sulama göleti kurudu
14 Aralık 2020 17:15		 Yaz ve sonbaharda yağmayan yağışlar son bir haftada yağdı
14 Aralık 2020 15:24
Virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler
14 Aralık 2020 14:58		 Korona vakası görülmeyen köye, HES kodu ile giriliyor
14 Aralık 2020 14:44
Bankadan çektiği krediyi cami tuvaletinde unuttu
14 Aralık 2020 14:07		 Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
13 Aralık 2020 20:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprü oldu19:24 - Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu19:22 - 'Hastalar, Kovid-19'un basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'19:21 - Fransa'nın Türkiye husumeti Macron'a özgü değil19:18 - 10 milyon liralık vurgun! Fotoğraflar ortaya çıktı19:10 - İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek
19:07 - Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı19:06 - Çakallı menemeni ustaları: Menemen, 7/24 soğansız olur19:04 - Meclis Başkanı Şentop: FETÖ kök saldığı ülkelere de tehdit18:59 - İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebine ret18:57 - Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı18:54 - Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı
18:50 - CHP'li Öztrak: Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz18:45 - Rize'de yanan köy evi sayısı 10'a yükseldi18:43 - Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada18:40 - Doktor isyan etti! Uyanıklar kısıtlamayı böyle deliyor18:31 - Vali ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27 - İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Kabine toplandı... Kira, eğitim ve yeni tedbirler masada
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çin aşısı 1
şu an çalan şarkı 2
siyah delik 2
talisca'nın beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşması 2
çağdaş atan 1
Üniversite mezunu işsizler 7
II.MURAT 1
orhan gazi 1
mesaj 1
ulaşgkc 8
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam