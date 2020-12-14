ABD'de toplu aşılama başladı

Corona virüs salgınında 300 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bugün salgının dönüm noktalarından biri. Ülkede acil kullanım onayı alan ilk aşı olan Biontech/Pfizer aşısı uygulanıyor.

İlk aşı New York'ta acil servis departmanında görev alan Sandra adında bir hemşireye yapıldı. Bugün itibariyle ABD'de yaklaşık 3 milyon doz aşı 145 merkezde uygulanmaya başlıyor. Salı ve Çarşamba günü ise 500 farklı noktada daha aşılama çalışmaları başlayacak.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Aralık ayı sonuna kadar 20 milyon, Ocak ayı sonunda 50 milyon, Şubat ayı sonunda ise 100 milyon ABD vatandaşını aşılamayı planladıklarını söyledi.

Bu plana yakında acil kullanım izni alması beklenen ABD'li Moderna firmasının aşısının da dahil olduğu belirtiliyor.