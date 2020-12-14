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Mevduatta faiz yüzde 18'e yükseldi

TCMB'nin geçen ay açıkladığı faiz artırımının ardından yüzde 16-16,5'leri gören mevduat faizleri 14 Aralık itibarıyla yüzde 18'e yükseldi.
 14 Aralık 2020 17:52
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Mevduatta faiz yüzde 18'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından yüzde 15 seviyelerinden yüzde 16-16.5'lara kadar yükselen mevduat faizlerinde artış sürüyor.

Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini söyledi. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

"Zorunlu karşılıktan dolayı mevduata her bankanın ihtiyacı var"

Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını belirtti.

TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı. Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılmıştı.

"Türk Lirası'ndan Dövize dönüş azaldı"

Mevduat faizlerinde yaşanan artışın da etkisiyle son dönemde Türk Lirası'ndan (TL) dövize dönüşün azaldığını belirten bankacılar, geçen hafta itibarıyla az da olsa dövizden TL'ye dönüşlerin gözlemlendiğini, bunun bu hafta da sürmesini beklediklerini söyledi. Son bir yılda döviz mevduatının yüzde 80 arttığının altını çizen bankacılar, dövizden TL'ye dönüşün daha da hızlanması gerektiğini ancak bu hızlı dönüşün mevduat faizlerinin yüzde 20 seviyelerinde olması halinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

SEFER YÜKSEL - bloomberght
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