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Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.
 14 Aralık 2020 18:54
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Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.

Rektör Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay aradan sonra bugün itibarıyla mesaimize başladık. İyi dileklerini ileten tüm personelimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda, güzel insanlarla çalışıyor olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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