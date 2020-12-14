Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

KARİYER UZMANLIKTA 35 YAŞ ŞARTINI ESNETEN İLK KURUM İLANA ÇIKTI YSK Başkanlığı, 2017 yılında yaptığı düzenlemeye paralel olarak, yayımladığı uzman yardımcısı alım ilanında yaş şartına ilişkin olarak, sadece bu alım özelinde, 45 yaşını doldurmayan personelin de başvurmasına imkan tanıdı.