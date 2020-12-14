Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı
|14 Aralık 2020 18:57
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.
Olayın görgü tanıkları, grupların ilk önce tartışmaya başladığını, daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 milyon liralık vurgun! Fotoğraflar ortaya çıktı
14 Aralık 2020 19:18
|Rize'de yanan köy evi sayısı 10'a yükseldi
14 Aralık 2020 18:45
|Kız arkadaşını dakikalarca darp eden şahıs 2'inci kez serbest bırakıldı
14 Aralık 2020 16:48
|Gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı
14 Aralık 2020 16:31
|Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patladı; 6 yaralı
14 Aralık 2020 16:17
|Ankara'daki banka soygunu girişiminin detayları ortaya çıktı
14 Aralık 2020 16:15
|Boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı
14 Aralık 2020 16:03
|Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
14 Aralık 2020 15:51
|MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
14 Aralık 2020 15:17
|Yüksek hızlı tren hattından demir çalarken suçüstü yakalandı
14 Aralık 2020 15:14