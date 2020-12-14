Hasta ve vaka sayısı düşmeye başladı
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
|14 Aralık 2020 20:31
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Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz. http:// ' ifadelerini kullandı.
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