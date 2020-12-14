Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı
Antalya'nın Konyaaltı sahilinde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, deniz polisi kurtardı.
|14 Aralık 2020 19:07
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Antalya'nın Konyaaltı sahilinde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, deniz polisi kurtardı.
Konyaaltı Sahili 3 No'lu plajından denize giren M.G, bir süre sonra akıntıyı kapıldı. Yüksek dalgaların oluştuğu bölgede sürüklenen M.G'yi gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine, Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden polis ekipleri, joker botla bölgeye hareket etti. Polis ekipleri, balıkçı şamandırasına sarılarak tutunmaya çalışan ve hipotermiye girmek üzere olan kişiyi bota alarak kurtardı.
Battaniyeye sararak, vücut ısısı korunmaya çalışılan M.G, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.G. tedaviye alındı.
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