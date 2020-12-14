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İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis salonunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'a geldiği gün yaptığı konuşmasını içeren Halaskar Gazi'nin Hitabesi ile ilgili kitabe, tarih ve bazı yazım hataları sebebiyle değiştirilecek.
 14 Aralık 2020 19:10
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İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis salonunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'a geldiği gün yaptığı konuşmasını içeren Halaskar Gazi'nin Hitabesi ile ilgili kitabe, tarih ve bazı yazım hataları sebebiyle değiştirilecek.

İBB Meclisi'nin 9 Mart 2020'de gerçekleştirilen toplantısında gündeme gelen meclis salonundaki kitabedeki hatalarla ilgili kurulan araştırma komisyonu, raporunu tamamlayarak meclise sundu.

Halaskar Gazi Kitabesi Araştırma Komisyonu Başkanı İYİ Partili Tuğrul Arık, araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildirerek, meclis üyelerini bilgilendirdi.

Arık, Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı öncesi ayrıldığı İstanbul'a yeniden geldiği dönemde 1 Temmuz 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdiği konuşmanın, Halaskar Gazi'nin Hitabesi ismiyle kitabe haline getirilerek ileriki zamanlarda İBB Meclis salonuna asıldığını bildirdi.

Kitabenin farklı zamanlarda değiştirildiğini ifade eden Arık, metnin son halinde yer alan hatalara değindi.

Arık, komisyon görüşünde ise mevcut kitabenin kaldırılması ve aslına uygun metin ile mimari koruma prensipleriyle yeniden hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Arık, ayrıca kitabenin 1960'lı yıllarda olduğu gibi yine başkanlık divanının arkasına konulmasını isteyerek tüm çalışmaların Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı alınarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Rapor doğrultusunda İBB'nin, kitabenin değiştirilmesi için çalışmaları başlatması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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