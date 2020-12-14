Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kurumun 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çalışanlara mektup göndererek, emekleri için teşekkür etti.
|14 Aralık 2020 19:24
|+Aa- Yazdır
AA muhabirinin PTT AŞ'den edindiği bilgiye göre, şirketin 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bu kez mektup alma sırası onlarda" sloganıyla çalışanlar için sürpriz bir çalışma yapıldı.
Genel Müdür Gülten imzasıyla hazırlanan mektupta, şirketin bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışanlara teşekkür edildi.
Mektupta, PTT ailesinin 180 yıllık başarısının arkasında tüm PTT çalışanlarının emeğinin olduğunu belirten Gülten, "Bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar, şimdi mektup alma sırası onlarda" ifadesini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'dan vefat eden sağlıkçıya meslek hastalığı statüsü verilecek
14 Aralık 2020 20:29
|İBB Meclisi'ndeki 'Halaskar Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek
14 Aralık 2020 19:10
|4 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
14 Aralık 2020 17:31
|Bir belediye daha kepenk kapatan esnafa nakdi destek verecek
14 Aralık 2020 16:54
|İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
14 Aralık 2020 15:40
|Bu ile artık HES kodu ile girilecek
14 Aralık 2020 15:38
|Elazığ'da korona vakası çıkan evlere bu etiket asılıyor
14 Aralık 2020 14:20
|Yargıtayda AYM üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak
14 Aralık 2020 12:24
|Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
14 Aralık 2020 12:18
|Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
14 Aralık 2020 11:09