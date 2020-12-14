Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprü oldu

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bugüne kadar Türkiye genelindeki 50 bin 285 muhtarın sahada aktif görev yaptığını söyledi.

Vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında muhtarların var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Aktürk, aynı zamanda milletin isteklerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve çözümü konusunda da faaliyette bulunduklarını vurguladı.

Aktürk, muhtarların, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının gösterdiği büyük özveriye de şahit olduklarına dikkati çekerek, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz evlerimize giderek ailemizin yanında olabiliyoruz ama sağlık çalışanlarımız günlerce, aylarca ailesinden uzakta kalabiliyorlar. Ayrıca bu Kovid-19 denen illetle yan yana çalışıyorlar. Hepsine bu konuda müteşekkiriz, iyi ki varlar." diye konuştu.

"Muhtarın bir kimliği var; bir yüzü devlet, bir yüzü millet"

Birlik ve beraberliğin Kovid-19 ile mücadelede büyük önemi olduğuna işaret eden Aktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreç öncesinde bazı söylemler oluyordu, 'muhtarlar ne işe yarar?' şeklinde. Muhtarların ne işe yaradığını soranlar, umarım ki bunu pandemi sürecinde görmüşlerdir. Evinde ekmeği biten, ilacı kalmayan muhtarlara iletebiliyor. Muhtarımız sadece kendisi değil, devletle kol kola görev yapıyor yani halkın ihtiyaçlarını, derdini dinleyip devletle çözüm bulabilmesi için çalışıyor."

Aktürk, bu birliktelikte çok iyi başarıların ortaya çıktığını da anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu başarılar da bir ve beraber olduğumuz sürece devam edecektir. Muhtarın bir kimliği var; bir yüzü devlet, bir yüzü millet. Millet olan yüzünde millete hizmet etmek, devlet olan tarafında ise halkın dertlerini dinleyip çözümünü takip etmek var. Biz bayrağımızın gölgesinde, devletimizin bahçesinde milletimizin hizmetkarıyız. Bu şekilde de çalışmaya devam edeceğiz."

"Aşı sürecinde muhtarlar da ön planda tutulmalı"

Süreç içerisinde çok sayıda muhtarın Kovid-19'a yakalandığının da altını çizen Aktürk, "Filyasyon ekiplerimizle iç içeyiz. Kimin pozitif, kimin temaslı veya ihtiyaç sahibi olduğunu muhtarlarımız biliyor, tespit edebiliyor. Devletimiz bu konuda çok iyi. Vefa Sosyal Destek Grupları ile istişareye girerek ivedi olarak sorunların çözümü için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Aktürk, muhtarların hem çalışma ofislerinde hem de filyasyon takibinde vatandaşla arasına mesafe koymasının zor olduğunu dile getirerek, "Vatandaş incinmesin, yanlış anlaşılma olmasın diye bazı arkadaşlarımız yakın temas nedeniyle koronavirüse yakalandılar." diye konuştu.

Aşı sürecinde muhtarların da ön planda tutulmasını isteyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Aşı sürecinde sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerine tanınan hakların, muhtarlarımıza da sağlanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hizmet sürecimiz sürekli olduğu için bu aşı programında muhtarların ön plana alınmaları daha doğru olacaktır."

Aktürk, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesinin önemini vurgulayarak, "Bunlara dikkat etmemiz halinde çözüm zaten kendimizdedir. Sağlık Bakanlığının söylediği kurallara riayet edilirse bu illetten en kısa sürede kurtulacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.