Sivas'ta acı olay! 12 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu

SINAVSIZ ATANILAN YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMADA İDARENİN TAKDİR HAKKI VARDIR! Konya Bölge İdare Mahkemesi, bir yükseköğretim kurumunda sınavsız olarak atama yapılan kadrodan hiçbir gerekçe olmaksızın görevden alınarak alt bir göreve atanan davacı hakkındaki işlemi hukuka uygun buldu.