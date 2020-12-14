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Sivas'ta acı olay! 12 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu
Sivas'ta T.A isimli kız çocuğu evde ölü bulundu. Yetkililer küçük kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
|14 Aralık 2020 19:46
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Olay, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi.
T.A. ve İ.A. çiftinin iki çocuğundan ilki olan T.A.'nın intihar ettiği düşünülüyor.
İddiaya göre; ailesi küçük kızı boruya asılı halde buldu.
Anne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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