1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak

Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak.
 14 Aralık 2020 20:45
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN ESNAFA YÖNELİK VERDİĞİ MÜJDELER VE KISITLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.

Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini, 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

%18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz.

Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.

806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetimin görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını takip ediyorum.

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama
14 Aralık 2020 21:35		 Anasınıfları hariç resmi okul öncesi kurumlar yeniden açılıyor
14 Aralık 2020 21:27
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye
14 Aralık 2020 21:05		 ABD'den Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım kararı
14 Aralık 2020 21:01
Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı ağırladı
14 Aralık 2020 20:59		 Hasta ve vaka sayısı düşmeye başladı
14 Aralık 2020 20:31
Fransa'nın Türkiye husumeti Macron'a özgü değil
14 Aralık 2020 19:21		 Meclis Başkanı Şentop: FETÖ kök saldığı ülkelere de tehdit
14 Aralık 2020 19:04
CHP'li Öztrak: Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz
14 Aralık 2020 18:50		 Bahçeli: Hiç kimse benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez
14 Aralık 2020 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Koronavirüsten 30 gün koruyan maske üretildi21:39 - 'Çıplak dizisi' BluTV'den kaldırıldı21:35 - Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama21:33 - Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi21:31 - Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma21:27 - Anasınıfları hariç resmi okul öncesi kurumlar yeniden açılıyor
21:26 - ABD'de ilk aşı yoğun bakım hemşiresine vuruldu21:05 - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye21:01 - ABD'den Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım kararı20:59 - Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı ağırladı20:56 - Uşak'ta doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı20:45 - Yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak
20:31 - Hasta ve vaka sayısı düşmeye başladı20:29 - Kovid-19'dan vefat eden sağlıkçıya meslek hastalığı statüsü verilecek20:15 - '1.2 milyon esnafa 3 ay, ayda bin lira ve kira desteği verilecek'19:46 - Sivas'ta acı olay! 12 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu19:38 - Hrant Dink cinayetine ilişkin savcılık mütalaasını açıkladı
19:27 - Kadın muhtar kurduğu kooperatifle üretime destek veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Online kopya örneği: Sınav bir tane, soruları çözen 4 kişi
İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
'1.2 milyon esnafa 3 ay, ayda bin lira ve kira desteği verilecek'
Yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak
DASK'tan, adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın
ABD'den Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım kararı
Elektrik şirketleri o giderlerini tarifeden alamayacak
2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
Alanyaspor Teknik Direktörü basın toplantısını terk etti
Benzin ve motorine zam... Eşel mobil ilk defa devreye alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 3
mor komedyen 2
şu an çalan şarkı 2
türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı 1
Bu da geçer ya hu 4
bazen bir puro içmek sadece puro içmektir 2
saçları ağarmak 3
Müsamaha 1
KADES 1
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 4
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam