Uşak'ta doğal gaz verilmeyen binalarda yaşayanlara uyarı

Uşak Valiliği, evlerine henüz doğal gaz verilmeyen vatandaşlara, vanaları açmaya çalışmamaları, binalarındaki kombi ve ocakları kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin büyük bölümünde yaşanan doğal gaz kesintisi ve iki evde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas ile Uşak Doğalgaz Dağıtım AŞ (UDAŞ) yetkilileri katıldığı belirtildi.

Dün sabah doğal gaz ana boru hattındaki arızanın onarım işleminin tamamlandığı, UDAŞ ekiplerince plan dahilinde abonelerin regülatörlerinin aktif hale getirilerek hanelere gaz verme sürecine başladığı duyurulan açıklamada, bugün sabah itibarıyla da tüm ekiplerin gaz açma işlemlerine ara vererek acil durum ihbarlarına müdahale etmeye başladığı aktarıldı.

Acil durumlara müdahale işlemlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaz açma işlemleri yarın sabah saatlerine kadar yapılamayacaktır. Salı günü itibarıyla UDAŞ ekipleri şehrin gaz verilemeyen noktalarına müdahale etmeye başlayacağından, bu süreçte evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlaka UDAŞ ekiplerini beklemeleri ve kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemesi, mutlaka gelen ekipleri yönlendirmek için evde bir kişinin bulunması, ocakların ve kombilerin kapalı olduğunun kontrol edilmesi, acil durumlarda Alo 187 hattından iletişime geçilmesi gerekmektedir."