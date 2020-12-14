İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'de yaşayan iki oğluna bisiklet hediye etti.
|14 Aralık 2020 21:05
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'de yaşayan iki oğluna bisiklet hediye etti.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kazım Karabekir Mahallesi'nde şehit Göl'ün baba evini ziyaret etti.
Okumuş, ziyarette şehit Göl'ün babası Osman, annesi Medine ile eşi Gülşah Göl'e başsağlığı diledi.
Aileyle bir süre sohbet eden Okumuş, şehit Göl'ün çocukları Osman ve Aras Kağan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediyesi olan bisikletleri verdi.
Şehit çocukları, bisikletleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.
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