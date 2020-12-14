Bakan Pakdemirli: Borç arttı ama çiftçiyi tefeciden kurtardık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 kat rekor artışla reel 311 milyar lira hibeye ulaşılmıştır." dedi.

Pakdemirli, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda milletin refahının artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması, ormanların ve suyun geleceği için üretimde verimliliği ve kazançta bereketi sağlamak adına tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Tarım ve orman sektörünün savunma sanayinden daha önemli olduğunu daha öncede belirttiklerini anlatan Pakdemirli, pandemi sürecinin bu söylemi haklı çıkardığını 83 milyonun hepsinin de kendileriyle hemfikir olduğunu dile getirdi.

Pandemi süreci ile alakalı olarak tüm dünyada market kuyruklarının oluştuğunu, insanların evinde aç kaldığını belirten Pakdemirli, Türkiye'de böylesine manzaralarla karşılaşılmadığını ifade etti.

Perakende ve lojistik sektörlerinin bir ay önceden hazırlıklarını tamamlamalarını istediklerini anlatan Pakdemirli, "Gıda arzında sorun yaşamamış olmamızın en önemli sebeplerinden birisi de 18 yıldır oluşturduğumuz gıda ve tarım altyapısının güçlülüğüyle de alakalıdır. Bu süreçte ürün stoklarının kontrolleriyle ilgili çalışmalar yaptık. 2020 Aralık itibarıyla desteklerimizin yaklaşık 20 milyarını ödedik. Yani çiftçimize diplomatik pasaport verdik. 'Biz evimizde otururken siz çıkın' dedik. 'Üretim yapmaya devam edin, ekin, dikin, ve hasadınızı yapın' dedik." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa'da lider konumumuzu altını çizerek garantiledik"

Pakdemirli, 24 ilde yüzde 75 hibe tohum ile bitkisel ürünleri geliştirme projesini hayata geçirdiklerini, atıl hazine arazilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalıştıklarını, isteyenlere sembolik rakamlarla kiralayarak tahsis işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandeminin hemen başında da zirai kredilerle ilgili erteleme işlemlerinin gerçekleştirildiğinin altını çizen Pakdemirli, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 18 yıldır 14'ü pozitif olmak üzere ortalama 2,8 oranında büyüme ile kapattıklarını aktardı.

Bu rakamın 1960'lı yıllarda senelik yüzde 2 olduğunu, 1990'lı yıllarda da yüzde 1 oranında bir büyümenin söz konusu olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu 2,8 oranındaki büyüme bütün Avrupa ülkelerini geride bırakan bir orandır. Pandemi döneminde tarım ve orman sektörümüz ilk 3 çeyrekte 5,3 büyümüş. Tüm sektörlerden daha hızlı bir büyümemiz var. Son iki yılda gayrisafi tarımsal milli hasılamız yüzde 47 büyüme ile 277.5 milyar liraya gelmiş. Sektörümüzün GSYH'ye katkısı 2018 yılında 5,8 olurken, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk dokuz ayında yüzde 7,1'dir. Döviz bazında da 2018 yılında 44 milyar dolar olan tarımsal gayrisafi yurtiçi hasıla 2019'da da 48.5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa'da lider konumumuzu altını çizerek garantiledik. Dünyada da ilk 10 içinde olduğumuzu söyleyelim."

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal ihracatının 18 milyar dolar olduğunu, 5,3 milyar dolar da dış ticaret fazlasının olduğunu belirtti.

Son 2,5 yılda yüzde 6.5 oranında ihracatın arttığının altını çizen Pakdemirli, 50,7 milyar dolar ihracat yapıldığını, 14,6 milyar dolar da dış ticaret fazlasının bulunduğuna işaret etti.

"2020 yılı ilk on ayında, Kovid-19 salgınına rağmen, 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik." diyen Pakdemirli, Türkiye'nin hayvansal ürünlerde de cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ettiğini söyledi.

Canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatının 9,5 kat arttığını vurgulayan Pakdemirli, son 2.5 yılda ihracatın yüzde 28 artışla 1 milyar doların üzerine gelindiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Forest Resources Assessment'nın (FRA) tespiti ile orman varlığı bakımından dünyada 47. sıradan 26. sıraya yakseldiğinin altını çizen Pakdemirli, "Odun dışı orman ürünleri ihracatında 2019 yılında 1,1 milyar dolar, 2020 yılı sonu tahminimiz de 1,3 milyar dolardır. Buradaki önemli olan şey orman ürünleri ihracatımız 8 kat artarak 826 milyon dolara geldi, cumhuriyet tarihinde ilk defa 479 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. 2020 yılında da 1 milyar dolardan daha büyük bir rakamla dış ticaret fazlası veriyor olacağız." diye konuştu.

- Tarımsal destek miktarları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı üretim sezonu tarımsal destek miktarlarını artırdıklarını yeni desteklerin devreye alındığını söyledi.

Mazotta yüzde 50 desteğin bulunduğunu, kütlü pamukta 1,10 lira, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruş, su ürünleri yetiştiriciliğinde de 1,6 milyar lira destek seviyelerine çıkıldığını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 kat rekor artışla reel 311 milyar lira hibeye ulaşılmıştır. Hayvansal desteklerin kapsamını da tam 60 kat artışla... Yani 2020'de 7,4 milyar lira hayvansal destek verdik, son 2.5 yılda da 16,2 milyar lira destek verdik. Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında 18 yılda 12 bin projeye 10 milyar lira hibe verirken, 100 bin kişilik istihdam sağladık. Yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 3 bin 500 projeye 1 milyar lira hibe verirken 18 bin kişiye istihdam sağlamış olduk. Lisanslı depo, genç çiftçi ve kırsal kalkınmada uzman eller kapsamında 1,8 milyar lira, IPARD kapsamında da 13 milyar lira yatırım yaptık. ORKÖY kapsamında 3,3 milyar lira kredi desteği sağladık. TARSİM konusunda da devlet 6,9 milyar lira hasar tazminatı ödedi. 2.5 yılda da 3,3 milyar lira prim desteği verildi."

- Marka projeler

Bakan Pakdemirli, marka projeler kapsamında "Dijital Tarım, Orman Akademisi", "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık", "E-Tarım" portalını hizmete açtıklarını anlatarak 28 ülke ile bu yıl "Geleceğe Nefes" kampanyasının sürdürüldüğünü söyledi.

Pakdemirli, önümüzdeki sene iddialı hedeflerle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü 7'den 77'ye tüm vatandaşlarla kutlayacaklarını dile getirdi.

Dijitalleşme konusunda da 2020 yılını dijitalleşme yılı ilan ettiklerini hatırlatan Pakdemirli, pandemi sırasında öne çıkan bazı uygulamaların olduğunu dile getirdi.

"Akıllı küpe", "Elektrikli traktör", "İHA kullanımı" ve bunlarla ilgili teknolojilerin öne çıktığını ifade eden Pakdemirli, "Türk çiftçisinin üretiyor. 2002'den 2018 yılına kadar artış 97milyon tondan 115 milyon tona, 2018'de 115 milyon ton olan bitkisel üretim miktarımız 2020'de 124 milyon ton olmuştur." diye konuştu.

"Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"