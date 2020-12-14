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ABD'de ilk aşı yoğun bakım hemşiresine vuruldu

Kentin Long Island adasında yaşayan yoğun bakım hemşiresi geliştirilen aşıyı vuruldu.
 14 Aralık 2020 21:26
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ABD'de ilk aşı yoğun bakım hemşiresine vuruldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz günlerde koronavirüse (Covid-19) karşı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech şirketiyle Pfizer'ın geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi. Onayın ardından ilk aşılama, New York kentinde yapıldı. Kentin Long Island adasında yaşayan yoğun bakım hemşiresi geliştirilen aşıyı vuruldu. Basın toplantısında konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, aşı olan hemşireye 'Aşı olurken kaçınmadın bile' dedi.

2 MİLYON 900 BİN DOZ AŞI 636 BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

Aşının piyasaya sürülmesi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin aşıyı Amerikalılar için 16 yaşın üzerinde acil kullanım için onaylamasının ardından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Onayın ardından 2 milyon 900 bin doz aşı ülke çapında 636 bölgeye gönderilmeye başlandı.
DHA
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