ABD'de ilk aşı yoğun bakım hemşiresine vuruldu
|14 Aralık 2020 21:26
|+Aa- Yazdır
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz günlerde koronavirüse (Covid-19) karşı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech şirketiyle Pfizer'ın geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi. Onayın ardından ilk aşılama, New York kentinde yapıldı. Kentin Long Island adasında yaşayan yoğun bakım hemşiresi geliştirilen aşıyı vuruldu. Basın toplantısında konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, aşı olan hemşireye 'Aşı olurken kaçınmadın bile' dedi.
2 MİLYON 900 BİN DOZ AŞI 636 BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR
Aşının piyasaya sürülmesi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin aşıyı Amerikalılar için 16 yaşın üzerinde acil kullanım için onaylamasının ardından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Onayın ardından 2 milyon 900 bin doz aşı ülke çapında 636 bölgeye gönderilmeye başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'de toplu aşılama başladı
14 Aralık 2020 17:48
|ABD Başkanı 'resmen' belli oluyor... Seçiciler Kurulu toplandı
14 Aralık 2020 17:29
|Rus aşısının koronadan koruma oranı açıklandı
14 Aralık 2020 17:04
|İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut
14 Aralık 2020 15:39
|Almanya 25 günlük tam kapanmaya geçiyor
14 Aralık 2020 15:14
|Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yalanlandı
13 Aralık 2020 23:26
|Azerbaycan: Ermenistan yeniden saldırdı, 4 şehit var
13 Aralık 2020 20:07
|ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
13 Aralık 2020 16:38
|ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi
13 Aralık 2020 08:10
|Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
12 Aralık 2020 19:49