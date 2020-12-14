Anasınıfları hariç resmi okul öncesi kurumlar yeniden açılıyor
|14 Aralık 2020 21:27
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Kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir." dedi.
Resmi okul öncesi kurumları, 30 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında alınan karar doğrultusunda, uzaktan eğitime geçmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okula Anaokulu; 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflara ise Ana sınıfı denmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan kastedilen tam olarak ne olduğu ilerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacaktır.
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