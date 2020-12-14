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Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma

Aksaray'da eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah S.'nin tutuklanma talebini reddeden mahkeme heyetine sosyal medyadan "Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" diye tepki gösteren Avukat Çağrı Ayhan Şenel hakkında soruşturma başlatıldı.
 14 Aralık 2020 21:31
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Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Anne ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir kente yerleşti. A.S., soruşturma kapsamındaki ifadesinde eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Can Emrah S. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi. A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, mahkemeye başvurarak, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyorlar, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımını yaptı.

HEYET, DAVADAN ÇEKİLDİ

Aksaray 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. aHeyet, 'yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini' belirterek, davadan çekildi. Mahkeme, dosyayı ise incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme Başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğu, ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan şikayet üzerine Avukat Şenel hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Talimatla savunma vermesi istenilen Avukat Şenel, "Savcılıktan böyle bir tebligatın geldiği söylenildiğinde hemen stajyerimiz aracılığıyla evrakı aldık ancak belgeleri incelediğimizde kendi dilekçelerimiz ve mahkeme ara kararları olduğunu gördük. Hakimin şikayet dilekçesini göremedim, ne ile suçlandığımı da bilmiyorum. İsnat edilen suçu bilmeden beyanlarımı sunmamı istemişler. Ayrıca mahkeme başkanı çekilmişken; taleplerimizi reddeden hakimler görevlerine devam ediyorlar. Biz diğer hakimlerin de tarafsızlığını yitirdiklerini düşünüyoruz. Mahkemenin bir çocuğun mağduriyetini gidermesi gerekirken bunlarla uğraşmasını da açıkçası anlamıyorum" dedi.
DHA
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