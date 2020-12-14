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'Çıplak dizisi' BluTV'den kaldırıldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de bahsederek anlattığı Çıplak dizisi BluTV'de yayından kaldırıldı.
 14 Aralık 2020 21:39
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'Çıplak dizisi' BluTV'den kaldırıldı

BluTV'de Çıplak dizisin izlemek isteyenler "Bu içerik BuTV'den kaldırılmış olabilir. Lütfen çağrı merkezimizle iletişime geçiniz" uyarısıyla karşılaştı.

Dizinin BluTV'den neden yayından kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Çıplak dizisiyle ilgili yaptığı bir yorumda RTÜK'ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e atıfta bulunmuştu.

Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında "RTÜK Başkanı Ebubekir Bey bunu iyi ki izlememiş, izlese kılıcını çekecek, tak tak tak kes bunları at diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK Başkanı Şahin ise Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var" diye yazmış venota bir de gülücük emojisi bırakmıştı

Daha sonra Şahin'in cevabını alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi ile yorum yapmıştı.
Memurlar.Net
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