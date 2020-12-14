'Çıplak dizisi' BluTV'den kaldırıldı
|14 Aralık 2020 21:39
|+Aa- Yazdır
BluTV'de Çıplak dizisin izlemek isteyenler "Bu içerik BuTV'den kaldırılmış olabilir. Lütfen çağrı merkezimizle iletişime geçiniz" uyarısıyla karşılaştı.
Dizinin BluTV'den neden yayından kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Çıplak dizisiyle ilgili yaptığı bir yorumda RTÜK'ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e atıfta bulunmuştu.
Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında "RTÜK Başkanı Ebubekir Bey bunu iyi ki izlememiş, izlese kılıcını çekecek, tak tak tak kes bunları at diyecek" ifadelerini kullanmıştı.
RTÜK Başkanı Şahin ise Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var" diye yazmış venota bir de gülücük emojisi bırakmıştı
Daha sonra Şahin'in cevabını alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi ile yorum yapmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir dizi daha ekranlara veda ediyor
13 Aralık 2020 20:36
|İbrahim Tatlıses: Kötü zamanda doğdun, affet beni
13 Aralık 2020 12:22
|Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu
12 Aralık 2020 13:01
|Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava
12 Aralık 2020 11:53
|Liposuction yaptıran Alisan: Ölümden döndüm, dava açtım
11 Aralık 2020 17:47
|Buket Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum!
10 Aralık 2020 16:08
|Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
10 Aralık 2020 00:50
|'Diriliş Ertuğrul' Pakistan'da 2020'de en çok aranan dizi oldu
09 Aralık 2020 16:08
|İlber Ortaylı'dan futbol camiasını kızdıracak yorum
09 Aralık 2020 15:58
|'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
09 Aralık 2020 09:35