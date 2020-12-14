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Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı

Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.
 14 Aralık 2020 21:57
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Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun belediye binasının bulunduğu alana geldi.

Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi.

Belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, alandan uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Belediye Hayvan Kasabası personellerince alınan küçükbaş hayvanlar, tespit çalışmasının ardından sahipleri Hasan Ünbulan'a teslim edildi.

Görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Anadolu Ajansı
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