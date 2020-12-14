1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esvatini Başbakanı, Kovid-19'dan ölen ilk dünya lideri oldu

Afrika kıtasının güneyinde yer alan eski adıyla Svaziland, 2018'de değişen adıyla Esvatini Krallığı'nın Başbakanı Ambrose Dlamini'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 4 hafta sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
 14 Aralık 2020 22:00
+Aa- Yazdır
Esvatini Başbakanı, Kovid-19'dan ölen ilk dünya lideri oldu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Afrika'nın güneyinde denize kıyısı olmayan Esvatini'de 4 hafta önce koronavirüs pozitif çıkan Başbakan Ambrose Dlamini'nin 1 Aralık'tan beri komşu Güney Afrika'da devam eden tedavisinden kötü haber geldi.

Mutlak monarşiyle yönetilen Esvatini'nin Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, şu açıklamayı yaptı:

"Majesteleri, Ekselansları Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatını ulusa bildirmemi emretti. Ekselansları, bu öğleden sonra Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakım altındayken hayata gözlerini yumdu."

Başta asemptomatikti

Resmi açıklamada ölüm nedeni belirtilmeyen 52 yaşındaki Dlamini'nin 16 Kasım'da testi pozitif çıkmış, ama semptom göstermediği belirtilmişti. Daha sonra

'iyi bakım altında hızla iyileşmesi için Güney Afrika'ya nakledildiği'

duyurulurken,

'sağlık durumunun istikrarlı olduğu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği'

dile getirilmişti.

Daha önce bir dizi lider koronavirüse yakalanırken, pandemiye şüpheyle ve ihmalkar yaklaşan popülist sağcı çizgideki ABD Başkanı Donald Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastalanması, dünya gündemini meşgul etti. Ancak Esvatini Başbakanı, virüse yakalandıktan sonra ölen ilk dünya lideri oldu.

1986'dan beri 3. Ingvenyama Msvati'nin kral olduğu Esvatini'de, Kasım 2018'de iş dünyasından gelen ve bankacılık ile telekomünikasyon tecrübesi olan Dlamini başbakan atanmıştı.

1.2 milyon nüfuslu küçük ülkede bugüne dek Kovid-19'dan 6768 vaka ve 127ölüm kayıtlara geçti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi
14 Aralık 2020 23:52		 Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
14 Aralık 2020 23:39
DSÖ: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Kovid-19'a yakalandı
14 Aralık 2020 23:33		 Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
14 Aralık 2020 22:09
ABD'de ilk aşı yoğun bakım hemşiresine vuruldu
14 Aralık 2020 21:26		 ABD'de toplu aşılama başladı
14 Aralık 2020 17:48
ABD Başkanı 'resmen' belli oluyor... Seçiciler Kurulu toplandı
14 Aralık 2020 17:29		 Rus aşısının koronadan koruma oranı açıklandı
14 Aralık 2020 17:04
İsrail Gazetesi'nden Biden'e: Türkiye üç kıtayı kapsayan güç, aranı iyi tut
14 Aralık 2020 15:39		 Almanya 25 günlük tam kapanmaya geçiyor
14 Aralık 2020 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim00:00 - 15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi23:51 - İsmin anlamı kişilik gelişiminde önemli23:43 - Yargıtay'dan 'maske' kararı: Polis ceza yazamaz
23:39 - Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti23:36 - CHP'li vekil, Meclis'te yanında getirdiği bakliyatı döktü23:33 - DSÖ: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Kovid-19'a yakalandı23:32 - Bakan Pakdemirli: Borç arttı ama çiftçiyi tefeciden kurtardık23:29 - Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki23:28 - Kasapoğlu: Yurtlarımızda yüzde 284 kapasite artışı var
23:25 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı23:06 - Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir23:01 - Vizesiz, pasaportsuz kimlikle gidilen 5 ülke22:59 - Çavuşoğlu: Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor22:56 - Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı
22:52 - Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?
15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 2
nesimi 2
II.MURAT 1
domuz gribi aşısı 1
çelebi mehmet 1
mısır 2
ulaşgkc 8
stanford'a kabul edilen öğrencinin sevinci 2
III.Osman 1
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 4
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam