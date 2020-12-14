MEB'den özel eğitim okulu öğretmenlerinin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yazılan resmi yazıda; özel eğitim okulları, sınıfları ve kaynaştırma eğitimine devam eden özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde, öğretmen ve okul idaresinin koordineli bir şekilde hazırladığı çerçeve uzaktan eğitim programının okul idaresinin uygun değerlendirmesi ve onayı ile görevli öğretmenlere ders ve ek ders ücreti ödemesinin uygun olacağı belirtildi.
|14 Aralık 2020 22:45
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MEB'den yazılan resmi yazıda; özel eğitim okulları, sınıfları ve kaynaştırma eğitimine devam eden özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde, öğretmen ve okul idaresinin koordineli bir şekilde hazırladığı çerçeve uzaktan eğitim programının okul idaresinin uygun değerlendirmesi ve onayı ile görevli öğretmenlere ders ve ek ders ücreti ödemesinin uygun olacağı belirtildi.
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