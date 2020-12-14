1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB: Tam gün hizmet veren tüm anaokulları yarın açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.
 14 Aralık 2020 22:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." dedi.

Kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir." demişti.

Memurlar.net'in Bilgi Notu

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğine tabi olup, bahse konu yönetmeliğin Tanımlar başlığında kreş tanımı; 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, Gündüz Bakımevi ise, 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu ifade etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu anakolu, 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıf ise anasınıfı olarak adlandırılmaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
41 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'den özel eğitim okulu öğretmenlerinin ek ders ücretine dair yazı
14 Aralık 2020 22:45		 MEB'den koronavirüse özel site
11 Aralık 2020 15:42
'Öğrencilere tek sınav notuyla karne vermek istiyoruz'
11 Aralık 2020 11:26		 MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 161 milyon liralık destek
11 Aralık 2020 11:18
İşte TIMSS 2019 başarısının perde arkası
10 Aralık 2020 21:11		 'Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor'
10 Aralık 2020 14:30
MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
09 Aralık 2020 14:29		 Öğrencisi olduğu lisede öğretmen olarak çalıştı, şimdi de müdürü oldu
07 Aralık 2020 18:31
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Her şey sizin sayenizde
07 Aralık 2020 18:19		 MEB, öğretmenlere yönelik 'Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı
07 Aralık 2020 15:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim00:00 - 15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi23:51 - İsmin anlamı kişilik gelişiminde önemli23:43 - Yargıtay'dan 'maske' kararı: Polis ceza yazamaz
23:39 - Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti23:36 - CHP'li vekil, Meclis'te yanında getirdiği bakliyatı döktü23:33 - DSÖ: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Kovid-19'a yakalandı23:32 - Bakan Pakdemirli: Borç arttı ama çiftçiyi tefeciden kurtardık23:29 - Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki23:28 - Kasapoğlu: Yurtlarımızda yüzde 284 kapasite artışı var
23:25 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı23:06 - Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir23:01 - Vizesiz, pasaportsuz kimlikle gidilen 5 ülke22:59 - Çavuşoğlu: Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor22:56 - Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı
22:52 - Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?
15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Osman Gazi 1
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 2
sahibinden satılık uçak 1
internet 1
ABD'nin Ay'da kalıcı üs kurmayı planlaması 1
çağdaş atan'a yapılan saygısızlık 3
çağdaş atan 1
Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu 3
ulaşgkc 8
sarımsağın doğal antibiyotik olması 3
SON İLANLAR
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri alacak- İlan Düzeltildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli 25 personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam