MEB: Tam gün hizmet veren tüm anaokulları yarın açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." dedi.

Kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir." demişti.

Memurlar.net'in Bilgi Notu

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğine tabi olup, bahse konu yönetmeliğin Tanımlar başlığında kreş tanımı; 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, Gündüz Bakımevi ise, 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu ifade etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu anakolu, 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıf ise anasınıfı olarak adlandırılmaktadır.