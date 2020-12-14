Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi
Avusturya'da 2 Kasım tarihlinde meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.
|14 Aralık 2020 22:52
|+Aa- Yazdır
Viyana'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Kahraman Türk gençleri Mikail Özen ve Recep Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İsmin anlamı kişilik gelişiminde önemli
14 Aralık 2020 23:51
|Fatih Altaylı: Çin'den gelen aşıyı olacağım
14 Aralık 2020 22:40
|Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi
14 Aralık 2020 21:33
|'Hastalar, Kovid-19'un basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'
14 Aralık 2020 19:22
|Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı
14 Aralık 2020 19:07
|Çakallı menemeni ustaları: Menemen, 7/24 soğansız olur
14 Aralık 2020 19:06
|Rektör koronayı yenerek mesaisine başladı
14 Aralık 2020 18:54
|Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
14 Aralık 2020 17:08
|Sel felaketinde istinat duvarı araçların üzerine çöktü... İşte o anlar
14 Aralık 2020 15:34
|Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
14 Aralık 2020 14:47