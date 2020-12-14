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Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi

Avusturya'da 2 Kasım tarihlinde meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.
 14 Aralık 2020 22:52
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Avusturya'da Türk gençlere şeref madalyası verildi

Viyana'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Kahraman Türk gençleri Mikail Özen ve Recep Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.
DHA
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