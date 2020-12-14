Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.
|14 Aralık 2020 22:56
|+Aa- Yazdır
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vizesiz, pasaportsuz kimlikle gidilen 5 ülke
14 Aralık 2020 23:01
|Ukrayna, Türkiye ile savunma alanında anlaşma imzaladı
14 Aralık 2020 22:38
|Koronavirüsten 30 gün koruyan maske üretildi
14 Aralık 2020 21:41
|AVM'lerden kira açıklaması: Üyelerimiz kiracılarına elinden gelen desteği sunacak
14 Aralık 2020 12:55
|'Ekim'deki ekonomik veriye göre en güçlü görünüm ülkemize ait'
14 Aralık 2020 12:55
|Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak
14 Aralık 2020 12:45
|Asgari ücret görüşmelerinde gözler heyetlerin sunumunda
14 Aralık 2020 11:03
|Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 4,5 oldu
14 Aralık 2020 10:29
|Sanayi üretim endeksi Ekim'de yükseldi
14 Aralık 2020 10:02
|Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
14 Aralık 2020 09:27