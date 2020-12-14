Vizesiz, pasaportsuz kimlikle gidilen 5 ülke
Sadece kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler var. Son olarak Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan sonra iki ülke vatandaşları için pasaport yerine kimlikle seyahat dönemi başladı.
|14 Aralık 2020 23:01
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Sadece kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler var. Son olarak Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan sonra iki ülke vatandaşları için pasaport yerine kimlikle seyahat dönemi başladı. Akıllara ise kimlikle seyahat edebileceğimiz ülkeler geldi.
İşte kimlikle gidebileceğiniz ülkeler...
1- Gürcistan
1 yıl vizesiz.
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
30 gün vizesiz.
3-Moldova
90 gün vizesiz.
4-Ukrayna
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
5-Azerbaycan
90 gün vizesiz.
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