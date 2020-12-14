CHP'li vekil, Meclis'te yanında getirdiği bakliyatı döktü
Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanında getirdiği bakliyatı konuşması esnasında döktü.
|14 Aralık 2020 23:36
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Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanında getirdiği bakliyatı konuşması esnasında döktü.
CHP'li Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Bakanlıkları bütçeleri görüşmelerinde konuştu. Gürer, "Acilen Tarım Kredi Kooperatifleri ve banka kredi borçlarını uzak ara öteleyin, faizlerini silin, icralarını durdurun. İlaç, gübre, tohum, yem, mazot ve sulama suyu için kullanılan elektrik fiyatlarını düşürün. Tarım dışı kalan 3,5 milyon hektar ile çiftçiliği bırakan 700 bin üreticiyi yeniden üretime kazandırın. Destekleri zamanında verin" ifadelerini kullandı.
Gürer, yanında getirdiği bakliyatı kürsü konuşması esnasında döktü.
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